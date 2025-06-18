ЕС вызвал посла России после избиения дипломатки во Владивостоке

Европейский Союз вызвал посла России в Брюсселе для дачи объяснений после того, как в прошлом месяце в городе Владивосток было совершено нападение на одного из должностных лиц ЕС.

Об этом сообщил в среду, 18 июня, представитель ЕС, передает агентство AP, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, нападение на дипломата произошло 26 мая. Его имя, национальность и состояние здоровья не сообщаются. Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что это была румынская женщина, которая прибыла в город с официальной миссией.

По данным немецкого издания, на женщину напали, когда она вышла из отеля на утреннюю прогулку: к ней подъехал автомобиль, из которого вышли двое мужчин, они ей угрожали, а затем избили. Издание отметило, что мужчины, вероятно, работают на российские силовые структуры.

"Мы осуждаем любое насилие против дипломатов ЕС. Они должны иметь возможность выполнять свои обязанности без страха и запугивания", – заявила пресс-секретарь ЕС Анитта Хиппер.

Представителя России в Брюсселе вызвали "для дачи объяснений". Больше подробностей не сообщается.

"Безопасность наших сотрудников чрезвычайно важна, и мы продолжим пересматривать меры защиты нашего дипломатического персонала", – подытожила Хиппер.

С начала полномасштабной войны России против Украины посольства европейских стран все чаще становятся объектом провокаций и актов вандализма, но об избиении дипломатов до сих пор не сообщалось.