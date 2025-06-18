В День траура по жертвам удара РФ по Киеву иностранные посольства приспустили флаги

Ряд посольств разных стран присоединились ко Дню траура в память о жертвах массированной атаки России на Киев 17 июня и приспустили флаги.

Об этом иностранные дипломатические представительства написали в соцсетях, передает "Европейская правда".

В среду, 18 июня, эстонское посольство опустило флаги в знак солидарности с жителями Киева в День траура.

"Мы скорбим вместе. Нет слов, чтобы описать жестокость и разрушения, совершенные террористической Россией", – заявили в представительстве страны.

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Ко Дню траура в память о жертвах массированной атаки России на украинскую столицу присоединились посольства Франции, Германии и Польши.

Фото: Х

Фото: Х

Фото: Х

Также посольство Италии приспустило флаг своей страны и Европейского Союза.

"Мы присоединяемся к трауру по гражданским жертвам недавних жестоких российских атак против Киева и других городов и регионов Украины", – говорится в заявлении дипломатического учреждения.

Фото: Х

В Киеве среду 18 июня объявили Днем траура в память жертв массированной атаки России на столицу в ночь на 17 июня. По состоянию на полдень 18 июня количество жертв этой атаки возросло до 28 – спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой 9-этажного дома в Киеве тела еще семерых погибших.

В этот же день посольство США в Украине заявило, что "это бессмысленное нападение" противоречит призыву американского президента Дональда Трампа закончить войну.

Также на российский удар отреагировали в Государственном департаменте США.

"Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших", – заявили там.

А Литва 17 июня вызвала временно поверенного в делах РФ в Министерство иностранных дел из-за массированного удара по Киеву.