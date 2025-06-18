Трамп порадив Путіну спершу "посередничати" щодо війни Росії, а не на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп розповів, що російський лідер Владімір Путін запропонував своє посередництво для врегулювання конфлікту на Близькому Сході, але Трамп порадив йому спершу врегулювати російсько-українську війну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав, спілкуючись з журналістами біля Білого дому у середу.

Президент США заявив, що спілкувався із Владіміром Путіним вчора. Варто зазначити, офіційних повідомлень про їхню розмову напередодні не було. Натомість повідомлялось про таку розмову 14 червня.

За словами Трампа, Путін запропонував своє посередництво для врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

"Я вчора говорив із ним і сказав… Він насправді запропонував допомогти з посередництвом. Я відповів: зроби мені послугу – спочатку займись посередництвом у себе… Я сказав: Владімір, давай спочатку займатись посередництвом щодо Росії (російсько-української війни. – Ред.) А про це (Близький Схід. – Ред.) ти зможеш подбати пізніше", – розповів Трамп.

При цьому він висловив переконання, що з війною в Україні "теж вдасться розібратися".

Зазначимо, раніше Трамп казав, що "був би відкритий" до можливого посередництва господаря Кремля у конфлікті між Ізраїлем та Іраном, додавши, що сам Путін "готовий" до цього.