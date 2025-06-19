ЗМІ: Трамп сумнівається, що удар по ядерному об’єкту Ірану буде успішним

Вагання президента США Дональда Трампа щодо американського удару по ядерному об’єкту в Ірані пов’язані із сумнівами, що такі дії будуть успішними.

Про це йдеться у публікації The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначають джерела видання, Трамп висловив припущення представникам Міністерства оборони, що США варто вдарити по Ірану лише у тому випадку, якщо буде гарантовано, що так звана протибункерна бомба знищить установку зі збагачення урану на об’єкті у Фордо.

Трампу сказали, що скид бомб GBU-57 вагою 13,6 тонни ефективно знищить об’єкт у Фордо, але він, за словами джерел, не здавався повністю переконаним і відклав санкціонування ударів.

Крім того, американський президент очікує, що загроза втручання США може підштовхнути Іран до переговорів.

Джерела розповідають, що ефективність GBU-57 є предметом гострих суперечок у Пентагоні з початку президентського терміну Трампа.

За словами співрозмовників видання, є припущення, що об’єкт у Фордо здатна знищити лише тактична ядерна зброя через його глибоке заглиблення.

Джерела наголошують, що Трамп не розглядає можливість застосування тактичної ядерної зброї, і про таку можливість не повідомляли міністр оборони Піт Гегсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн під час зустрічей у ситуаційній кімнаті Білого дому.

Учасники зустрічі були поінформовані, що для повного знищення Фордо потрібно спочатку розм'якшити ґрунт звичайними бомбами, а потім скинути з бомбардувальника B2 тактичну ядерну бомбу, щоб знищити весь об'єкт, але такий сценарій Трамп не розглядає.

Видання резюмує, що скидання бомб GBU-57 на Фордо, ймовірно, на кілька років відкине Іран у спробах отримати уран військового призначення, але не покладе край ядерній програмі повністю.

За даними WSJ, Трамп приватно сказав своїм помічникам, що схвалив план атаки на Іран, однак вирішив почекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Агентство Bloomberg повідомило, що американські посадовці готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями.

Публічно Трамп залишив відкритим питання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях.