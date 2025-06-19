ЗМІ: посадовці США готуються до удару по Ірану найближчими днями

Американські посадовці готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел.

Водночас співрозмовники агентства вказують, що ситуація розвивається динамічно і все може змінитись.

Деякі з джерел вказали на можливі плани удару по Ірану цими вихідними.

За словами одного з джерел, керівництво кількох федеральних відомств також почало готуватися до атаки.

Агентство зазначає, що риторика президента Трампа значно змінилася в останні дні, оскільки його переконали, що Іран близький до отримання ядерної зброї.

За словами осіб, обізнаних з перемовинами, сенатор Ліндсі Грем був головним голосом, який закликав президента розглянути можливість військових дій.

Джерела додають, що Трамп неодноразово телефонував Грему.

Сам Грем, який заявив, що розмовляв із Трампом у вівторок, сказав, що президент "дуже зосереджений, дуже спокійний" і "серйозно має це на увазі", коли каже, що не хоче, щоб Іран мав ядерну зброю.

За даними WSJ, Трамп приватно сказав своїм помічникам, що схвалив план атаки на Іран, однак вирішив почекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Публічно Трамп залишив відкритим питання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях.