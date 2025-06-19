СМИ: Трамп сомневается, что удар по ядерному объекту Ирана будет успешным

Колебания президента США Дональда Трампа относительно американского удара по ядерному объекту в Иране связаны с сомнениями, что такие действия будут успешными.

Об этом говорится в публикации The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Как отмечают источники издания, Трамп высказал предположение представителям Министерства обороны, что США стоит ударить по Ирану только в том случае, если будет гарантировано, что так называемая противобункерная бомба уничтожит установку по обогащению урана на объекте в Фордо.

Трампу сказали, что сброс бомб GBU-57 весом 13,6 тонны эффективно уничтожит объект в Фордо, но он, по словам источников, не казался полностью убежденным и отложил санкционирование ударов.

Кроме того, американский президент ожидает, что угроза вмешательства США может подтолкнуть Иран к переговорам.

Источники рассказывают, что эффективность GBU-57 является предметом острых споров в Пентагоне с начала президентского срока Трампа.

По словам собеседников издания, есть предположение, что объект в Фордо способно уничтожить только тактическое ядерное оружие из-за его глубокого углубления.

Источники подчеркивают, что Трамп не рассматривает возможность применения тактического ядерного оружия, и о такой возможности не сообщали министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн во время встреч в ситуационной комнате Белого дома.

Участники встречи были проинформированы, что для полного уничтожения Фордо нужно сначала размягчить почву обычными бомбами, а затем сбросить с бомбардировщика B2 тактическую ядерную бомбу, чтобы уничтожить весь объект, но такой сценарий Трамп не рассматривает.

Издание резюмирует, что сброс бомб GBU-57 на Фордо, вероятно, на несколько лет отбросит Иран в попытках получить уран военного назначения, но не положит конец ядерной программе полностью.

Обратим внимание, агентство писало, что европейские министры и топ-дипломат ЕС Кая Каллас в пятницу, 20 июня, проведут переговоры с Ираном по его ядерной программе.

Недавно президент США Дональд Трамп рассказал, что иранские переговорщики предложили, чтобы они приехали на переговоры в Белый дом на фоне израильской кампании бомбардировок.

В то же время в Иране эти утверждения главы Белого дома опровергли.