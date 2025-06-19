Що стоїть за заявою Фіцо про нейтралітет і чи вийде Словаччина з НАТО

Членство у НАТО більше не є найкращим шляхом для Словаччини.

З такою сенсаційною заявою 17 червня несподівано для багатьох виступив прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Коментуючи необхідність збільшення витрат на оборону, він підтримав ідею нейтралітету Словаччини. Тобто – виходу країни зі складу НАТО.

Більш того – сказав, що вже вів відповідні перемовини.

Про те, навіщо Роберт Фіцо зробив таку скандальну заяву, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Вихід з НАТО заради перемоги: навіщо прем'єр Словаччини ризикує безпекою країни. Далі – стислий її виклад.

Слова словацького прем’єра стали справжньою сенсацією, бо про більшу користь нейтралітету (тобто – про доцільність виходу з Альянсу) він сказав уперше.

Слід підкреслити, що рішення про вихід з НАТО не в руках Роберта Фіцо і згадав він про нейтралітет з іншої причини.

Заява про нейтралітет цілком відповідає загальній риториці очільника словацького уряду за останні тижні.

Наприклад, Роберт Фіцо публічно підтримав проведення референдуму щодо скасування санкцій проти РФ, або здійснив скандальний візит (єдиний серед лідерів ЄС) до Москви на парад 9 травня.

Або ініціатива про внесення змін до конституції, що визначають родиною союз чоловіка та жінки.

Іншими словами, Фіцо активно заграє з малоосвіченим, консервативним, скептичним до ЄС та лояльним до РФ виборцем. Традиційно такі виборці голосували за ультраправі сили. Проте зараз Фіцо (який досі позиціонує ідеологію своєї партії як соціал-демократичну) намагається "перетягнути" їх до себе.

Тож не виключено, що активізація антизахідних заяв є частиною підготовки до дострокових парламентських виборів.

Проте ці спроби зустріли неочікувано різкий опір з боку президента Словаччини.

"Нейтралітет означає, що ви не є частиною якихось великих міжнародних інституцій, але тоді ви повинні все гарантувати самі. І тоді, можливо, йшлося би про сім, вісім, десять (відсотків від ВВП на оборону. – Ред.), і ми б уже взагалі не впоралися", – заявив президент Петер Пеллегріні.

Понад те, Пеллегріні вперше критикує Фіцо особисто та надзвичайно гостро. Звернувши увагу на те, що підтримка членства в НАТО є частиною програмної заяви уряду, президент назвав слова Фіцо "провокативною ідеєю, яка переповнює публічний простір".

Така критика від президента може свідчити про наявність суттєвих конфліктів у словацькій владі. І не виключено, що загострення цих конфліктів викликане саме планами дострокових виборів.

Аргументи, чому Роберт Фіцо зацікавлений у дострокових парламентських виборах, "ЄвроПравда" детально розглядала в окремій статті.

Натомість наразі дані соціології виглядають для Фіцо невтішно: у разі нових виборів нинішня коаліція не має шансів зберегти більшість.

Але у Фіцо є план, як вирішити цю проблему.

Наразі в уряді розглядають можливість збільшення прохідного бар’єра з 5% до 7%. Такий крок може залишити поза парламентом більшість опозиційних партій, що може забезпечити перемогу чинній коаліції.

Проте проблема полягає в тому, що молодші коаліційні партнери Smer-SD, зокрема пов’язана з президентом Пеллегріні партія "Голос", може опинитися поза парламентом.

Тож не виключено, що гостра критика Петера Пеллегріні на адресу Фіцо в першу чергу є частиною політичної боротьби – спробою захистити статус-кво та уникнути дострокових виборів.

А ще Фіцо має надію залучити частину електорату опозиційних християнських демократів.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Вихід з НАТО заради перемоги: навіщо прем'єр Словаччини ризикує безпекою країни.