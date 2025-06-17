Президент Словаччини відповів Фіцо на "провокативну ідею" нейтралітету

Словацький президент Петер Пеллегріні відкинув припущення премʼєр-міністра Роберта Фіцо про те, що Словаччині "пасував би нейтралітет" замість членства в НАТО.

Його слова наводить телеканал TA3, повідомляє "Європейська правда".

За словами Пеллегріні, нейтралітет Словаччині, "ймовірно, обійшовся б у рази дорожче, ніж наше членство в Північноатлантичному альянсі".

"Нейтральність означає, що ви не є частиною якихось великих міжнародних інституцій, але тоді ви повинні все гарантувати самі. І тоді, можливо, мова йшла б не про 3,5% (ВВП. – Ред.) на озброєння, а про сім, вісім, десять, і ми б уже взагалі не впоралися", – пояснив він.

Президент Словаччини також звернув увагу, що підтримка членства в НАТО є частиною програмної заяви уряду.

"Тому я вважаю цю заяву суто його (Фіцо. – Ред.) особистою позицією, можливо, знову порушенням якоїсь політичної теми", – прокоментував Пеллегріні, назвавши її "провокативною ідеєю, якою переповнюється публічний простір".

Він закликав не порушувати подібні дискусії, "які можуть загрожувати безпеці Словацької Республіки, тому що безпека нашої країни має бути нашим пріоритетом і має стояти вище геополітики, має стояти вище отримання декількох дешевих відсотків у декількох десятків тисяч виборців".

Раніше у вівторок прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що нейтральний статус був би вигідним для його країни в умовах нинішньої міжнародної ситуації.

Нагадаємо, Пеллегріні вже доводилось заспокоювати словацьку громадськість після припущень політичних союзників Фіцо, що Словаччина може вийти з ЄС і НАТО.