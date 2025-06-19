Что стоит за заявлением Фицо о нейтралитете и выйдет ли Словакия из НАТО

Членство в НАТО больше не является лучшим путем для Словакии.

С таким сенсационным заявлением 17 июня неожиданно для многих выступил премьер-министр Роберт Фицо. Комментируя необходимость увеличения расходов на оборону, он поддержал идею нейтралитета Словакии. То есть – выхода страны из состава НАТО.

Более того – сказал, что уже вел соответствующие переговоры.

О том, зачем Роберт Фицо сделал такое скандальное заявление, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Выход из НАТО ради победы: зачем премьер Словакии рискует безопасностью страны. Далее – краткое ее изложение.

Слова словацкого премьера стали настоящей сенсацией, потому что о большей пользе нейтралитета (то есть – о целесообразности выхода из Альянса) он сказал впервые.

Следует подчеркнуть, что решение о выходе из НАТО не в руках Роберта Фицо и упомянул он о нейтралитете по другой причине.

Заявление о нейтралитете вполне соответствует общей риторике главы словацкого правительства за последние недели.

Например, Роберт Фицо публично поддержал проведение референдума по отмене санкций против РФ, или совершил скандальный визит (единственный среди лидеров ЕС) в Москву на парад 9 мая.

Или инициатива о внесении изменений в конституцию, определяющих семьей союз мужчины и женщины.

Иными словами, Фицо активно заигрывает с малообразованным, консервативным, скептическим к ЕС и лояльным к РФ избирателем. Традиционно такие избиратели голосовали за ультраправые силы. Однако сейчас Фицо (который до сих пор позиционирует идеологию своей партии как социал-демократическую) пытается "перетянуть" их к себе.

Поэтому не исключено, что активизация антизападных заявлений является частью подготовки к досрочным парламентским выборам.

Однако эти попытки встретили неожиданно резкое сопротивление со стороны президента Словакии.

"Нейтралитет означает, что вы не являетесь частью каких-то крупных международных институтов, но тогда вы должны все гарантировать сами. И тогда, возможно, речь шла бы о семи, восьми, десяти (процентах от ВВП на оборону. – Ред.), и мы бы уже вообще не справились", – заявил президент Петер Пеллегрини.

Более того, Пеллегрини впервые критикует Фицо лично и чрезвычайно остро. Обратив внимание на то, что поддержка членства в НАТО является частью программного заявления правительства, президент назвал слова Фицо "провокационной идеей, которая переполняет публичное пространство".

Такая критика от президента может свидетельствовать о наличии существенных конфликтов в словацкой власти. И не исключено, что обострение этих конфликтов вызвано именно планами досрочных выборов.

Аргументы, почему Роберт Фицо заинтересован в досрочных парламентских выборах, "ЕвроПравда" подробно рассматривала в отдельной статье.

Пока что данные социологии выглядят для Фицо неутешительно: в случае новых выборов нынешняя коалиция не имеет шансов сохранить большинство.

Но у Фицо есть план, как решить эту проблему.

Сейчас в правительстве рассматривают возможность увеличения проходного барьера с 5% до 7%. Такой шаг может оставить вне парламента большинство оппозиционных партий, что может обеспечить победу действующей коалиции.

Однако проблема заключается в том, что младшие коалиционные партнеры Smer-SD, в частности связанная с президентом Пеллегрини партия "Голос", может оказаться вне парламента.

Поэтому не исключено, что острая критика Петера Пеллегрини в адрес Фицо в первую очередь является частью политической борьбы – попыткой защитить статус-кво и избежать досрочных выборов.

А еще Фицо надеется привлечь часть электората оппозиционных христианских демократов.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Выход из НАТО ради победы: зачем премьер Словакии рискует безопасностью страны.