Парламент Фінляндії підтримав вихід з Оттавської конвенції

Парламент Фінляндії проголосував за вихід країни з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, що дозволить Збройним силам знову використовувати ці засоби оборони.

Про це пише фінський суспільний мовник Yle, передає "Європейська правда".

За вихід країни з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін проголосували 157 депутатів, проти – 18, ще 24 були відсутні.

Рішення обґрунтовується погіршенням безпекової ситуації у світі.

Комітет із закордонних справ підтримав ініціативу уряду, наголосивши, що протипіхотні міни є важливим елементом оборонної стратегії країни.

Як передає агентство Reuters, президент країни Александер Стубб підтримав рішення про вихід із конвенції.

"Реальність у підсумку така: нашим сусідом є агресивна, імперіалістична держава під назвою Росія, яка сама не є учасником Оттавського договору і яка безжально використовує протипіхотні міни", – заявив він.

Зазначимо, Оттавська конвенція була прийнята в Осло 18 вересня 1997 року, а набула чинності в 1999 році. До неї приєдналися понад 160 країн світу, включаючи більшість західних держав.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через російську загрозу.

Наприкінці квітня президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписав закон про вихід країни з Оттавської конвенції. А 8 травня Сейм Литви денонсував Оттавську конвенцію.

Натомість Норвегія заявила, що не вийде з цієї конвенції, оскільки вважає, що її сучасних систем оборони буде достатньо на випадок ворожої агресії.