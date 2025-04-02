Норвегія розкритикувала рішення Фінляндії вийти з договору про заборону протипіхотних мін

Норвегія не вийде з міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін, як це вирішили зробити Фінляндія та кілька інших держав.

Як пише "Європейська правда", про це заявив у середу в інтерв’ю Reuters міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив у вівторок, що Гельсінкі готується вийти з Оттавської конвенції 1997 року, також відомої як договір про заборону протипіхотних мін, як крок, спрямований на зменшення російської загрози.

"Це конкретне рішення (Фінляндії) – це те, про що ми шкодуємо", – сказав дипломат в інтерв'ю.

"Якщо ми почнемо послаблювати наші зобов'язання, це полегшить ворогуючим угрупованням по всьому світу можливість знову використовувати цю зброю, тому що це зменшує стигматизацію", – додав міністр.

За його словами, Норвегія не переймається тим, що її оборона буде ослаблена через відмову змінити свою політику щодо протипіхотних мін.

"Ми маємо дуже сучасну передову систему оборони. Ми придбали надзвичайно передові системи, які можуть атакувати з суші, повітря і моря", – сказав міністр.

Оттавська конвенція 1997 року опинилася під посиленим тиском через війну Росії проти України, особливо в країнах-сусідах Росії, які остерігаються розширення агресії з боку Москви.

Рішення Фінляндії вийти з договору залишило Норвегію єдиною європейською країною, що межує з Росією, яка не планує наслідувати своїх союзників.

18 березня Польща і три балтійські країни оголосили про свій намір вийти з міжнародної конвенції через загрозу для країн-членів НАТО, що межують з Росією і Білоруссю.