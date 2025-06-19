Парламент Финляндии поддержал выход из Оттавской конвенции
Парламент Финляндии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, что позволит Вооруженным силам снова использовать эти средства обороны.
Об этом пишет финский общественный вещатель Yle, передает "Европейская правда".
За выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин проголосовали 157 депутатов, против – 18, еще 24 отсутствовали.
Решение обосновывается ухудшением ситуации с безопасностью в мире.
Комитет по иностранным делам поддержал инициативу правительства, подчеркнув, что противопехотные мины являются важным элементом оборонной стратегии страны.
Как передает агентство Reuters, президент страны Александр Стубб поддержал решение о выходе из конвенции.
"Реальность в итоге такова: нашим соседом является агрессивное, империалистическое государство под названием Россия, которая сама не является участником Оттавского договора и которая безжалостно использует противопехотные мины", – заявил он.
Отметим, Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, а вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, включая большинство западных государств.
Страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за российской угрозы.
В конце апреля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции. А 8 мая Сейм Литвы денонсировал Оттавскую конвенцию.
Норвегия заявила, что не выйдет из этой конвенции, поскольку считает, что ее современных систем обороны будет достаточно на случай вражеской агрессии.