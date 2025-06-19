Парламент Финляндии поддержал выход из Оттавской конвенции

Парламент Финляндии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, что позволит Вооруженным силам снова использовать эти средства обороны.

Об этом пишет финский общественный вещатель Yle, передает "Европейская правда".

За выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин проголосовали 157 депутатов, против – 18, еще 24 отсутствовали.

Решение обосновывается ухудшением ситуации с безопасностью в мире.

Комитет по иностранным делам поддержал инициативу правительства, подчеркнув, что противопехотные мины являются важным элементом оборонной стратегии страны.

Как передает агентство Reuters, президент страны Александр Стубб поддержал решение о выходе из конвенции.

"Реальность в итоге такова: нашим соседом является агрессивное, империалистическое государство под названием Россия, которая сама не является участником Оттавского договора и которая безжалостно использует противопехотные мины", – заявил он.

Отметим, Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, а вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, включая большинство западных государств.

Страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за российской угрозы.

В конце апреля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции. А 8 мая Сейм Литвы денонсировал Оттавскую конвенцию.

Норвегия заявила, что не выйдет из этой конвенции, поскольку считает, что ее современных систем обороны будет достаточно на случай вражеской агрессии.