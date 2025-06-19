ЗМІ: Туреччина посилила охорону свого кордону на тлі загострення на Близькому Сході

Туреччина посилила охорону свого кордону з Іраном на тлі триваючого конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Про це у четвер, 19 червня, агентству Reuters повідомив співрозмовник у Міністерстві оборони Туреччини.

Спірозмовник заявив, що на тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном, Туреччина посилила охорону свого кордону з Іраном. Він зазначив, що Анкара не зафіксувала жодного нелегального потоку мігрантів з Ірану.

За його словами, Туреччина продовжує розвивати багаторівневу та інтегровану систему протиповітряної і протиракетної оборони, використовуючи вітчизняні радари та озброєння, а метою є підтримка високого рівня бойової готовності.

Також він зазначив, що літаки системи швидкого реагування Туреччини піднялися в повітря після того, як Ізраїль розпочав атаки на південно-східного сусіда Туреччини – Іран, додавши, що літаки продовжують патрулювати кордони.

Зазначимо, 13 червня Туреччина засудила удари Ізраїлю по об’єктах Ірану та назвала це "загостренням ситуації в регіоні".

Через кілька дні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган поспілкувався телефоном із очільником Кремля Владіміром Путіним щодо подій на Близькому Сході.