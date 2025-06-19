СМИ: Турция усилила охрану своей границы на фоне обострения на Ближнем Востоке

Турция усилила охрану своей границы с Ираном на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном.

Об этом в четверг, 19 июня, агентству Reuters сообщил собеседник в Министерстве обороны Турции.

Собеседник заявил, что на фоне конфликта между Израилем и Ираном, Турция усилила охрану своей границы с Ираном. Он отметил, что Анкара не зафиксировала ни одного нелегального потока мигрантов из Ирана.

По его словам, Турция продолжает развивать многоуровневую и интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны, используя отечественные радары и вооружение, а целью является поддержание высокого уровня боевой готовности.

Также он отметил, что самолеты системы быстрого реагирования Турции поднялись в воздух после того, как Израиль начал атаки на юго-восточного соседа Турции – Иран, добавив, что самолеты продолжают патрулировать границы.

Отметим, 13 июня Турция осудила удары Израиля по объектам Ирана и назвала это "обострением ситуации в регионе".

Через несколько дней президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщался по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным о событиях на Ближнем Востоке.