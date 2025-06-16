Ердоган та Путін поспілкувалися щодо Близького Сходу

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган поспілкувався телефоном із очільником Кремля Владіміром Путіним щодо подій на Близькому Сході.

Про це повідомила канцелярія Ердогана, пише "Європейська правда".

Як передає канцелярія турецького президента, під час спілкування із Путіним, Ердоган заявив, що "беззаконна поведінка уряду Нетаньяху становить явну загрозу для міжнародної системи, і що регіон не може дозволити собі ще однієї війни".

Він також наголосив, що Туреччина від самого початку зосереджена на дипломатичних зусиллях із припинення атак. За його словами, лише дипломатія здатна вирішити питання з Іраном, і що необхідно якомога швидше повернутися до переговорного столу.

Водночас у заяві не вказано, чи спілкувалися глави держав щодо російсько-української війни.

Зауважимо, на тлі нещодавніх переговорів української та російської делегації у Туреччині, країна сподівається, що зможе організувати зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та Путіна у Стамбулі чи в Анкарі.

Ще раніше ідею зустрічі між лідерами Туреччини, США, Росії та України від Анкари озвучив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, а після того її підтримав президент України Володимир Зеленський.