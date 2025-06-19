Росія застерегла США від втручання в конфлікт між Іраном та Ізраїлем

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва застерігає Вашингтон від військового втручання у ситуацію навколо Ірану та Ізраїлю.

Заяву Захарової наводить російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Захарова заявила, що у ситуації довкола Ізраїлю та Ірану на сьогодні головну – не допустити подальшого розкручування спіралі насильства і домогтися припинення вогню.

"Хотіли б застерегти Вашингтон від військового втручання в ситуацію, що стало б вкрай небезпечним кроком з воістину непередбачуваними негативними наслідками", – сказала Захарова на брифінгу в четвер.

Вона також закликала Ізраїль негайно припинити удари по ядерних об’єктах на території Ірану, які перебувають під гарантіями та перевірками МАГАТЕ.

За даними WSJ, президент США Дональд Трамп приватно сказав своїм помічникам, що схвалив план атаки на Іран, однак вирішив почекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Агентство Bloomberg повідомило, що американські посадовці готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями.

Публічно Трамп залишив відкритим питання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях.