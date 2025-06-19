Россия предостерегла США от вмешательства в конфликт между Ираном и Израилем

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва предостерегает Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию вокруг Ирана и Израиля.

Заявление Захаровой приводит российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Захарова заявила, что в ситуации вокруг Израиля и Ирана на сегодня главное – не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия и добиться прекращения огня.

"Хотели бы предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом с поистине непредсказуемыми негативными последствиями", – сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она также призвала Израиль немедленно прекратить удары по ядерным объектам на территории Ирана, которые находятся под гарантиями и проверками МАГАТЭ.

По данным WSJ, президент США Дональд Трамп частным образом сказал своим помощникам, что одобрил план атаки на Иран, однако решил подождать, чтобы увидеть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Агентство Bloomberg сообщило, что американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни.

Публично Трамп оставил открытым вопрос о потенциальном участии Соединенных Штатов в ударах Израиля по иранским целям.