Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто приїхав до Санкт-Петербурга для участі в місцевому економічному форумі ПМЕФ і провів переговори з представниками російської влади та енергетичного сектора.

Про це ми довідались зі Facebook-сторінки Сійярто, пише "Європейська правда".

Глава угорського МЗС сказав, що провів переговори з "представниками російського уряду та керівниками найбільших енергетичних компаній" та домовився про збереження стратегічної співпраці, "незважаючи на труднощі та підривні дії Брюсселя і Києва".

"Керівники найбільших російських енергетичних компаній чітко заявили, що, незважаючи на труднощі та перешкоди з боку Брюсселя, вони готові забезпечити Угорщину дешевим природним газом і дешевою нафтою в найближчий період", – пообіцяв Сійярто.

Як і в попередні роки, міністр закордонних справ Угорщини став чи не єдиним європейським високопосадовцем, який відвідав Петербурзький економічний форум.

Днями Сійярто явив світу "план фон дер Ляєн-Зеленського", який, за його словами, спрямований на руйнування угорської економіки через відмову від російських енергоносіїв.

У понеділок Угорщина, а також Словаччина відмовились підписувати висновок за підсумками Ради ЄС з енергетики, в якому містився заклик далі працювати над забороною на газ і нафту з Росії.