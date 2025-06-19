Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург для участия в местном экономическом форуме ПМЭФ и провел переговоры с представителями российских властей и энергетического сектора.

Об этом мы узнали из Facebook-страницы Сийярто, пишет "Европейская правда".

Глава венгерского МИД сказал, что провел переговоры с "представителями российского правительства и руководителями крупнейших энергетических компаний" и договорился о сохранении стратегического сотрудничества, "несмотря на трудности и подрывные действия Брюсселя и Киева".

"Руководители крупнейших российских энергетических компаний четко заявили, что, несмотря на трудности и препятствия со стороны Брюсселя, они готовы обеспечить Венгрию дешевым природным газом и дешевой нефтью в ближайший период", – пообещал Сийярто.

Как и в предыдущие годы, министр иностранных дел Венгрии стал едва ли не единственным европейским высокопоставленным чиновником, посетившим Петербургский экономический форум.

На днях Сийярто представил миру "план фон дер Ляйен-Зеленского", который, по его словам, направлен на разрушение венгерской экономики из-за отказа от российских энергоносителей.

В понедельник Венгрия, а также Словакия отказались подписывать заключение по итогам Совета ЕС по энергетике, в котором содержался призыв продолжать работать над запретом на газ и нефть из России.