Угорщина ветувала план Ради ЄС щодо заборони російських енергоносіїв

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна ветувала висновок за підсумками Ради ЄС з енергетики, в якому містився заклик далі працювати над забороною на газ і нафту з Росії.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У понеділок, 16 червня, Сійярто заявив, що Угорщина заветувала висновок Ради з енергетики, що закликає Єврокомісію просувати план із заборони російського газу та нафти.

Угорський міністр зазначив, що енергетична політика "належить до питань національної компетенції", тому Брюссель не повинен цим займатися.

За його словами, план Єврокомісії "ставить під загрозу наш суверенітет і енергетичну безпеку".

"З огляду на ескалацію на Близькому Сході ми запропонували взагалі не виносити такий план на розгляд", – додав глава МЗС Угорщини.

Зазначимо, що цього дня ж у Люксембурзі пройшло засідання Ради ЄС з енергетичних питань, на якій Рада обговорила поступову відмову від імпорту російських енергоносіїв, які все ще продовжують купувати країни-члени.

Після цього, ЗМІ писали, що Брюссель цього тижня представить правові механізми для остаточного припинення імпорту російських викопних енергоносіїв до ЄС – проте боротьба з залежністю від російських ядерних технологій залишається важчим завданням.