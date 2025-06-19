Чехія призупинила роботу посольства в Ірані

Міністерство закордонних справ Чехії оголосило про призупинення роботи посольства в Ірані, між яким та Ізраїлем в останні дні спалахнув військовий конфлікт.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Чехії, пише "Європейська правда".

Рішення про закриття посольства Чехії в Тегерані ухвалили "з міркувань безпеки, пов'язаних із військовим конфліктом на території Ірану, що триває".

Посольство тимчасово припинить роботу до подальшого розпорядження міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, вказується в повідомленні.

Чехам в Ірані порадили звертатися на гарячу лінію МЗС Чехії.

Раніше писали, що Болгарія закрила своє посольство в Тегерані та евакуювала дипломатичний персонал і членів їхніх сімей до сусіднього Азербайджану на тлі загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

А поблизу посольства Литви в Тель-Авіві вранці в четвер упала ракета, після чого литовське МЗС вирішило евакуювати родини своїх дипломатів та частину допоміжного персоналу.