Болгарія закрила посольство в Тегерані та евакуювала дипломатичний персонал

Болгарія закрила своє посольство в Тегерані та евакуювала дипломатичний персонал і членів їхніх сімей до сусіднього Азербайджану на тлі загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

Про це заявив прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Желязков заявив, що з посольства були евакуйовані 12 людей разом із сім’ями після того, як Ізраїль закликав жителів покинути третій район Тегерана.

"Посольство Болгарії розташоване безпосередньо поруч із цією територією, тож ми вирішили вивезти наших дипломатів з країни", – сказав він.

Водночас болгарський прем'єр запевнив, що посольство продовжить роботу з Баку.

Желязков додав, що співробітники їхали в конвої шість годин до кордону, де ще шість годин чекали через прикордонний контроль.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Після того почався обмін ударами.

16 червня міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос заявив, що його держава отримала запити від кількох держав Європейського Союзу про допомогу в евакуації з Близького Сходу.

Також писали, що близько 100 людей, евакуйованих з Ізраїлю, прибули до Вільнюса вранці в четвер, 19 червня, а глава МЗС Франції заявив, що його країна готується допомогти своїм громадянам в Ізраїлі та Ірані залишити ці країни.