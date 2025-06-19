Чехия приостановила работу посольства в Иране

Министерство иностранных дел Чехии объявило о приостановке работы посольства в Иране, между которым и Израилем в последние дни разгорелся военный конфликт.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Чехии, пишет "Европейская правда".

Решение о закрытии посольства Чехии в Тегеране принято "из соображений безопасности, связанных с продолжающимся военным конфликтом на территории Ирана".

Посольство временно прекратит работу до дальнейшего распоряжения министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, указывается в сообщении.

Чехам в Иране посоветовали обращаться на горячую линию МИД Чехии.

Ранее писали, что Болгария закрыла свое посольство в Тегеране и эвакуировала дипломатический персонал и членов их семей в соседний Азербайджан на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем.

А возле посольства Литвы в Тель-Авиве утром в четверг упала ракета, после чего литовский МИД решил эвакуировать семьи своих дипломатов и часть вспомогательного персонала.