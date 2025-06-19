Неподалік посольства Литви у Тель-Авіві впала ракета

Вранці у четвер, 19 червня, поблизу посольства Литви в Тель-Авіві впала ракета.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, пише LRT, передає "Європейська правда".

Ракета впала поблизу посольства Литви в Тель-Авіві рано вранці, 19 червня, що спричинило скликання надзвичайного засідання Центру з надзвичайних ситуацій при МЗС Литви.

"Посол повідомив, що ні наша місія, ні дипломати не постраждали. Питання безпеки та захищеності наших дипломатів для нас дуже важливе, ми перебуваємо з ними на постійному зв’язку", – заявив Будріс.

За словами Будріса, ракета влучила на території того ж комплексу, в якому розташована литовська дипломатична місія.

У відповідь у четвер вранці Центр з надзвичайних ситуацій МЗС зібрався для оцінки змін безпекової ситуації. Очікується, що центр надасть рекомендації щодо того, чи мають співробітники литовського посольства залишатися на своїх постах, а також збиратиме інформацію про осіб, які все ще хочуть залишити Ізраїль.

Доповнено о 15:15. У МЗС Литви заявили, що країна вирішила евакуювати родини своїх дипломатів та частину несуттєвого персоналу з Ізраїлю.

"Сьогодні ми вирішили, що члени родин і несуттєвий персонал мають бути евакуйовані. Коли дипломати подбають про свої родини, їм буде легше виконувати свої функції", – заявила представниця МЗС Литви Аісте Станкевічене.

Зазначимо, вранці 19 червня близько 100 людей, евакуйованих з Ізраїлю, прибули до Вільнюса, а глава МЗС Франції заявив, що його країна готується допомогти своїм громадянам в Ізраїлі та Ірані залишити ці країни.

Також писали, що Болгарія закрила своє посольство в Тегерані та евакуювала дипломатичний персонал і членів їхніх сімей до сусіднього Азербайджану на тлі загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем.