WSJ: Трамп призупинив кампанію "максимального тиску" на Іран

США поставили на паузу оголошену президентом Дональдом Трампом кампанію "максимального тиску" на Іран.

Про це виданню Wall Street Journal стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Речниця Білого дому Керолайн Левітт минулого тижня поширила розпорядження призупинити будь-яку нову санкційну діяльність щодо Ірану.

Нова політика була доведена до відома високопосадовців Ради національної безпеки і Міністерства фінансів, а потім і до Державного департаменту.

На прохання прокоментувати санкційну паузу Білий дім не став її заперечувати, але запропонував наступну заяву заступниці речниці Анни Келлі: "Будь-які нові рішення щодо санкцій будуть оголошені Білим домом або відповідними відомствами адміністрації".

Розпорядження про припинення санкційної діяльності щодо Ірану надійшло незабаром після того, як було заблоковано звичайне оголошення санкцій Мінфіном США. З 21 травня не було жодного оголошення про введення нових санкцій щодо Ірану.

Деякі офіційні особи Трампа вважають, що цю політику проводять лише для того, щоб сповільнити і ретельно проаналізувати нові санкційні дії у світлі чутливих ядерних переговорів, і що вона була неправильно витлумачена на якомусь етапі.

Інші занепокоєні тим, що ключові політичні гравці не були в курсі подій і здивовані такою тривалою паузою.

Американським посадовцям також бракує ясності щодо того, на що саме поширюється пауза – чи стосується вона лише нових санкцій, чи нові заходи із забезпечення дотримання чинних санкцій також будуть під загрозою.

Як відомо, після повернення в Білий дім Дональд Трамп відновив свою кампанію "максимального тиску" на Іран, щоб не допустити отримання ним ядерної зброї.

Також Трамп в останні місяці посилив тиск на Іран, запровадивши кілька раундів санкцій проти його нафтової промисловості та погрожуючи покарати іноземні компанії, які продовжують купувати іранську нафту.

Водночас Вашингтон і Тегеран домовилися продовжити переговори щодо іранської ядерної програми після четвертого раунду переговорів, що відбувся 11 травня.

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