WSJ: Трамп приостановил кампанию "максимального давления" на Иран
США поставили на паузу объявленную президентом Дональдом Трампом кампанию "максимального давления" на Иран.
Об этом изданию Wall Street Journal стало известно от источников, сообщает "Европейская правда".
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на прошлой неделе распространила распоряжение приостановить любую новую санкционную деятельность в отношении Ирана.
Новая политика была доведена до сведения высокопоставленных чиновников Совета национальной безопасности и Министерства финансов, а затем и Государственного департамента.
На просьбу прокомментировать санкционную паузу Белый дом не стал ее отрицать, но предложил следующее заявление заместителя пресс-секретаря Анны Келли: "Любые новые решения по санкциям будут объявлены Белым домом или соответствующими ведомствами администрации".
Распоряжение о прекращении санкционной деятельности в отношении Ирана поступило вскоре после того, как было заблокировано обычное объявление санкций Минфином США. С 21 мая не было ни одного объявления о введении новых санкций в отношении Ирана.
Некоторые официальные лица Трампа считают, что эта политика проводится лишь для того, чтобы замедлить и тщательно проанализировать новые санкционные действия в свете чувствительных ядерных переговоров, и что она была неправильно истолкована на каком-то этапе.
Другие обеспокоены тем, что ключевые политические игроки не были в курсе событий и удивлены такой длительной паузой.
Американским чиновникам также не хватает ясности относительно того, на что именно распространяется пауза – касается ли она только новых санкций, или новые меры по обеспечению соблюдения действующих санкций также будут под угрозой.
Как известно, после возвращения в Белый дом Дональд Трамп возобновил свою кампанию "максимального давления" на Иран, чтобы не допустить получения им ядерного оружия.
Также Трамп в последние месяцы усилил давление на Иран, введя несколько раундов санкций против его нефтяной промышленности и угрожая наказать иностранные компании, которые продолжают покупать иранскую нефть.
В то же время Вашингтон и Тегеран договорились продолжить переговоры по иранской ядерной программе после четвертого раунда переговоров, который состоялся 11 мая.
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