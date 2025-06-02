Reuters: Іран готується відхилити пропозиції США щодо ядерної угоди

Відповідь, яку Іран готує на передані минулого тижня пропозиції США щодо угоди про іранську ядерну програму, буде негативною і може стати кроком назад у переговорах сторін.

Про це агентству Reuters на умовах анонімності сказав високопоставлений іранський дипломат, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника Reuters, Іран "готує негативну відповідь на пропозицію США, яка може бути розцінена як відхилення пропозиції США".

Дипломатичне джерело зазначило, що керівництво Ірану на чолі з верховним лідером Алі Хаменеї оцінило пропозицію США як "абсолютно односторонню" і таку, що не може відповідати інтересам Тегерана.

Тому Тегеран вважає цю пропозицію "неприйнятною" і односторонньою спробою нав'язати Ірану "невигідну угоду" через надмірні вимоги, додав співрозмовник Reuters.

"У цій пропозиції позиція США щодо збагачення урану на іранській території залишається незмінною, і немає чіткого пояснення щодо скасування санкцій", – додав дипломат.

Сполучені Штати в суботу передали Ірану першу офіційну пропозицію щодо елементів угоди, покликаної обмежити потенціал Тегерана зі створення ядерної зброї. Її зміст публічно не розкривався.

Президент США Дональд Трамп в останні місяці посилив тиск на Іран, запровадивши кілька раундів санкцій проти його нафтової промисловості та погрожуючи покарати іноземні компанії, які продовжують купувати іранську нафту.

Водночас, за даними ЗМІ, США поставили на паузу оголошену Трампом кампанію "максимального тиску" на Іран.