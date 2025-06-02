Reuters: Иран готовится отклонить предложения США по ядерному соглашению 

Ответ, который Иран готовит на переданные на прошлой неделе предложения США по соглашению об иранской ядерной программе, будет отрицательным и может стать шагом назад в переговорах сторон.

Об этом агентству Reuters на условиях анонимности сказал высокопоставленный иранский дипломат, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника Reuters, Иран "готовит отрицательный ответ на предложение США, который может быть расценен как отклонение предложения США".

Дипломатический источник отметил, что руководство Ирана во главе с верховным лидером Али Хаменеи оценило предложение США как "абсолютно одностороннее" и такое, что не может отвечать интересам Тегерана.

Поэтому Тегеран считает это предложение "неприемлемым" и односторонней попыткой навязать Ирану "невыгодную сделку" из-за чрезмерных требований, добавил собеседник Reuters.

"В этом предложении позиция США по обогащению урана на иранской территории остается неизменной, и нет четкого объяснения по отмене санкций", – добавил дипломат.

Соединенные Штаты в субботу передали Ирану первое официальное предложение по элементам соглашения, призванного ограничить потенциал Тегерана по созданию ядерного оружия. Его содержание публично не раскрывалось.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы усилил давление на Иран, введя несколько раундов санкций против его нефтяной промышленности и угрожая наказать иностранные компании, которые продолжают покупать иранскую нефть.

В то же время, по данным СМИ, США поставили на паузу объявленную Трампом кампанию "максимального давления" на Иран.