У Литві досі не знайшли росіянина, який втік з транзитного потяга до Калінінграда

Литовські поліцейські продовжують пошуки російського громадянина, який зник у вівторок з транзитного поїзда Адлер-Калінінград.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Як повідомила в п'ятницю вранці начальниця оперативного відділу поліції Вілкавішського району Крістіна Сіріуніене, зниклого росіянина ще не знайшли.

"Були задіяні кінологи з собаками та експерти з дронами, прочесано територію, оголошено офіційний розшук, пошуки тривають", – зазначила посадовиця.

Вона зазначила, що після отримання повідомлення про зниклу особу було задіяно значну кількість сил, особливо поліцію Вілкавішського району.

"Наразі оголошено розшук громадянина, про це поінформовано всю поліцію Литви, його внесено до реєстру розшукуваних осіб, тому, крім інших функцій, поліцейські також розшукують цю особу", – додала Сіріуніене.

За її словами, під час пошуків були виявлені сліди можливого зниклого, але поліція не може підтвердити, чи це він.

"Скажімо, під час таких інтенсивних пошукових операцій були виявлені сліди, але на даний момент неможливо відповісти, чи пов'язані ці сліди з розшукуваною особою", – сказала Сіріуніене.

Вона додала, що в справі про розшук цієї особи містяться пояснення російською мовою з супутників, надані прикордонниками.

"Однак я не виключаю, що пояснення не дуже точні...За неофіційними даними, які ми маємо, нам слід звернутися до посольства Росії, але з їхнього боку співпраця відсутня", – сказала представниця поліції Вілкавішкеса.

В поліції Литви напередодні поінформували про розширення пошуків громадянина РФ, який втік з транзитного поїзда.

Про зникнення росіянина з транзитного поїзда стало відомо 17 червня, до його пошуків залучали вертоліт.

Представник Державної прикордонної служби Гієдрюс Мішутіс зазначив, що подібні випадки втечі транзитних пасажирів – велика рідкість.