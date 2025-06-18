У Литві задіяли вертоліт для пошуків росіянина, який втік з поїзда до Калінінграда

У Литві тривають пошуки громадянина Росії, який був пасажиром російського транзитного потяга до Калінінграда і зник з нього на литовській території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

До пошуків залучені прикордонники, піднято вертоліт Служби охорони державного кордону, проте поки місцезнаходження втікача не встановлено.

„Вертоліт вилетів з бази в Палукнісі, в Тракайському районі, він прилетів в Кібартай. Пізніше він летів над залізницею, що веде до Калінінградської області, оглянув лінію зверху. Політ тривав три години, проте жодних слідів втікача не було виявлено", – сказав представник СОДК Гедрюс Мішутіс.

Представниця Маріямпольської поліції Єва Петрулявічене розповіла, що до пошуків долучили усі можливі сили.

"Перевіряють ділянки залізничних колій, прилеглі до них території, проводять активні дії. Ми закликаємо громадськість інформувати поліцію, якщо хтось помітить цю людину", – додала вона.

Громадянину Росії за порушення загрожує штраф у розмірі 70-300 євро, після затримання його вишлють з Литви.

Мотиви такого вчинку прикордонникам невідомі.

Про зникнення росіянина з транзитного поїзда стало відомо напередодні.

Представник Державної прикордонної служби Гієдрюс Мішутіс зазначив, що подібні випадки втечі транзитних пасажирів – велика рідкість.

У квітні повідомляли, що російські транзитні поїзди через Литву хочуть супроводжувати гелікоптером.