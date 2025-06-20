В Литве до сих пор не нашли россиянина, сбежавшего из транзитного поезда в Калининград

Литовские полицейские продолжают поиски российского гражданина, пропавшего во вторник из транзитного поезда Адлер-Калининград.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Как сообщила в пятницу утром начальник оперативного отдела полиции Вилкавишского района Кристина Сириуниене, пропавшего россиянина еще не нашли.

"Были задействованы кинологи с собаками и эксперты с дронами, прочесана территория, объявлен официальный розыск, поиски продолжаются", – отметила чиновница.

Она отметила, что после получения сообщения о пропавшем человеке было задействовано значительное количество сил, особенно полиция Вилкавичского района.

"В настоящее время объявлен розыск гражданина, об этом проинформирована вся полиция Литвы, он внесен в реестр разыскиваемых лиц, поэтому, помимо других функций, полицейские также разыскивают этого человека", – добавила Сириуниене.

По ее словам, во время поисков были обнаружены следы возможного пропавшего, но полиция не может подтвердить, что это он.

"Скажем, во время таких интенсивных поисковых операций были обнаружены следы, но на данный момент невозможно ответить, связаны ли эти следы с разыскиваемым лицом", – сказала Сириуниене.

Она добавила, что в деле о розыске этого человека содержатся объяснения на русском языке со спутников, предоставленные пограничниками.

"Однако я не исключаю, что объяснения не очень точные...По неофициальным данным, которые у нас есть, нам следует обратиться в посольство России, но с их стороны сотрудничество отсутствует", – сказала представительница полиции Вилкавишкеса.

В полиции Литвы накануне сообщили о расширении поисков гражданина РФ, который сбежал из транзитного поезда.

О исчезновении россиянина из транзитного поезда стало известно 17 июня, к его поискам привлекали вертолет.

Представитель Государственной пограничной службы Гиедрюс Мишутис отметил, что подобные случаи побега транзитных пассажиров – большая редкость.