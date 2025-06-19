У Литві розширили пошуки росіянина, який втік з транзитного поїзда до Калінінграда

В поліції Литви поінформували про розширення пошуків громадянина РФ, який втік з транзитного поїзда, що прямував до Калінінграда.

Про це заявила представниця Головного комісаріату поліції Маріампольського округу Єва Петрулявічене, яку цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

"Розширюється територія пошуків – зараз шукають від Каунаського району до Кібартая. Залучать і поліцейських з інших округів", – сказала представниця поліції.

Наразі у пошуках чоловіка беруть участь лише сили поліції. Його можливе місцеперебування досі невідоме.

"Поки що мешканці округу не повідомляли про те, що бачили цю людину. Цього громадянина Росії не оголошували в міжнародний розшук, поки його шукають на території Литви. Поліція зробить все, що потрібно. Цю людину підозрюють у порушенні адміністративного порядку", – зазначила Петрулявічене.

Про зникнення росіянина з транзитного поїзда стало відомо 17 червня, до його пошуків залучали вертоліт.

Представник Державної прикордонної служби Гієдрюс Мішутіс зазначив, що подібні випадки втечі транзитних пасажирів – велика рідкість.

У квітні повідомляли, що російські транзитні поїзди через Литву хочуть супроводжувати гелікоптером.