У Литві розшукують росіянина, який зник з транзитного потяга до Калінінграда

У Литві почали пошуки громадянина Росії, який був пасажиром російського транзитного потяга до Калінінграда і зник з нього на території Литви.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Рано-вранці 17 червня литовські прикордонники на залізничному пункті пропуску "Кібартай" на межі з Калінінградською областю РФ отримали інформацію про те, що з російського потяга під час транзиту зник один з його пасажирів 2004 року народження.

Прикордонники обшукали вагони, але ніде не виявили зниклого. Водночас за 25 хв до прибуття на КПП провідниця помітила, що одні двері вагона відчинені. Ймовірно, юнак вискочив через них на відрізку між станціями Пілвішкес і Кібартай.

Місцеві підрозділи поліції починають пошуки росіянина, а литовців, які побачать його, просять повідомити про це.

Представник Державної прикордонної служби Гієдрюс Мішутіс зазначив, що подібні випадки втечі транзитних пасажирів – велика рідкість.

"Його поїздка потягом була абсолютно легальною, він мав усі документи… У Кібартаї провідниця повідомила прикордонників, що помітила відсутність одного пасажира", – розповів він.

У квітні повідомляли, що російські транзитні поїзди через Литву хочуть супроводжувати гелікоптером.

Нагадаємо, Литва з 1 червня не визнає небіометричні паспорти громадян РФ для в’їзду в країну.