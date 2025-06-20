Гренландія надала канадській компанії 30-річну ліцензію на видобуток молібдену

Гренландія надала канадській гірничодобувній компанії дозвіл на дослідження молібдену – металу, який є критично важливим для виробництва сталі – на тлі зростання попиту з боку оборонної промисловості.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Цього року арктичний острів і його мінеральні багатства стали предметом активного геополітичного інтересу після резонансних заяв Дональда Трампа про бажання приєднати територію.

Компанія Greenland Resources Inc., що базується в Торонто, отримала 30-річну ліцензію на розробку родовищ молібдену та магнію в рамках проєкту Malmbjerg у східній частині Гренландії. Компанія має право подати заявку на продовження дії ліцензії до 50 років.

Компанія заявляє, що Malmbjerg має потенціал забезпечити весь попит ЄС на молібден для оборонних цілей на десятиліття вперед, навіть з огляду на зростання військових бюджетів.

Канадський розробник вже уклав угоди про відбір продукції з європейськими виробниками сталі. Зараз, за даними компанії, первинний молібден видобувається лише в Китаї (який займає 87% ринку) та США (13%).

"Прогрес, якого ми досягаємо в секторі мінеральних ресурсів – це гарна новина для всіх нас. Проєкти в сфері корисних копалин сприяють досягненню мети уряду Гренландії – створити самодостатню економіку, а місцеві громади отримують вигоди через створення робочих місць", – заявила міністерка з питань бізнесу та мінеральних ресурсів Гренландії Наая Натанеельсен.

Наприкінці травня Гренландія видала 30-річну ліцензію на видобуток корисних копалин дансько-французькій гірничодобувній компанії, яка хоче видобувати "місячну породу", що може стати екологічною альтернативою у виробництві алюмінію.

А Натанеельсен попередила, що компанії з США та Європи повинні поспішити з інвестиціями в острів, інакше владі доведеться шукати допомоги в розробці своїх корисних копалин в інших країнах – зокрема, в Китаї.