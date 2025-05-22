Гренландія дозволила дансько-французькій компанії видобувати корисні копалини

Гренландія видала 30-річну ліцензію на видобуток корисних копалин дансько-французькій гірничодобувній компанії, яка хоче видобувати місячну породу, що може стати екологічною альтернативою у виробництві алюмінію.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як відомо, арктичний острів, багатий на корисні копалини, нафту і природний газ, привернув міжнародну увагу після того, як на початку цього року президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість у його придбанні.

У середу, 21 травня, Гренландія видала 30-річну ліцензію на видобуток корисних копалин дансько-французькій гірничодобувній компанії Greenland Anorthosite Mining (GAM), яка має намір видобувати місячну породу, що може стати екологічною альтернативою у виробництві алюмінію.

GAM розробляє родовище в західній частині Гренландії. Компанія підтримується французькою інвестиційною компанією Jean Boulle Group та державними інвестиційними фондами Гренландії та Данії.

Мова йде про видобування анортозиту – білої породи, що складається переважно з алюмінію, мікрокремнезему та кальцію; вона схожа на матеріал, привезений місіями NASA "Аполлон".

GAM планує постачати подрібнений анортозит для виробництва скловолокна, де він може замінити каолін (глина білого кольору) як більш екологічний сировинний матеріал.

Більш амбітна мета – використовувати його як екологічну альтернативу бокситам (осадові гірські породи, що складаються переважно з оксидів і гідрооксидів алюмінію) у виробництві алюмінію, який застосовується в авіації, автомобілебудуванні та оборонній промисловості.

"Я сподіваюся, що шахта запрацює через п'ять років", – сказала у коментарі агентству міністерка мінеральних ресурсів Гренландії Наая Натаніельсен.

Попри високу геополітичну увагу, Натаніельсен зазначила, що інтерес США до Гренландії ще не перетворився на конкретні інвестиції.

Вона звернула увагу на те, що з початку року острів відвідали делегації приватних американських компаній, але офіційний діалог з новою адміністрацією США ще не розпочався.

Мова може йти про делегацію з представників приватного сектора США, яка відвідала острів наприкінці квітня з метою вивчення інвестиційних можливостей у природні ресурси острова. Її очолив колишній посадовець адміністрації Трампа – Дрю Горн.

"Наразі весь цей галас не призвів до зростання інтересу до прямих інвестицій у Гренландію. Ми радо прийняли низку інвесторів, але поки що не бачимо конкретних прикладів вливання американських коштів у бізнес Гренландії", – зауважила вона.

Також Натаніельсен додала, що діалог Гренландії як з ЄС, так і з Данією "проходить більш гладко".

"Це не тільки результат галасу, знятого адміністрацією США, але й результат декількох років інтенсивної співпраці", – підсумувала вона.

Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема повідомляли, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

Наприкінці квітня Гренландія і Данія домовилися зміцнити свої зв'язки у відповідь на заяви президента США.

А в травні міністерка оборони острова заявила, що Гренландія прагне отримати більше вигоди від оборонної угоди зі Сполученими Штатами, укладеної ще у 1951 році, і водночас посилити співпрацю з Європейським Союзом.

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