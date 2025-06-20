Гренландия предоставила канадской компании 30-летнюю лицензию на добычу молибдена

Гренландия предоставила канадской горнодобывающей компании разрешение на исследование молибдена – металла, который является критически важным для производства стали – на фоне роста спроса со стороны оборонной промышленности.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В этом году арктический остров и его минеральные богатства стали предметом активного геополитического интереса после резонансных заявлений Дональда Трампа о желании присоединить территорию.

Компания Greenland Resources Inc., базирующаяся в Торонто, получила 30-летнюю лицензию на разработку месторождений молибдена и магния в рамках проекта Malmbjerg в восточной части Гренландии. Компания имеет право подать заявку на продление действия лицензии до 50 лет.

Компания заявляет, что Malmbjerg имеет потенциал обеспечить весь спрос ЕС на молибден для оборонных целей на десятилетия вперед, даже учитывая рост военных бюджетов.

Канадский разработчик уже заключил соглашения об отборе продукции с европейскими производителями стали. Сейчас, по данным компании, первичный молибден добывается только в Китае (который занимает 87% рынка) и США (13%).

"Прогресс, которого мы достигаем в секторе минеральных ресурсов – это хорошая новость для всех нас. Проекты в сфере полезных ископаемых способствуют достижению цели правительства Гренландии – создать самодостаточную экономику, а местные общины получают выгоды через создание рабочих мест", – заявила министр по вопросам бизнеса и минеральных ресурсов Гренландии Наая Натанеельсен.

В конце мая Гренландия выдала 30-летнюю лицензию на добычу полезных ископаемых датско-французской горнодобывающей компании, которая хочет добывать "лунную породу", которая может стать экологической альтернативой в производстве алюминия.

А Натанеельсен предупредила, что компании из США и Европы должны поспешить с инвестициями в остров, иначе властям придется искать помощи в разработке своих полезных ископаемых в других странах – в частности, в Китае.