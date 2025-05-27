Гренландія закликає ЄС та США активніше інвестувати в ресурси, інакше звернеться до Китаю
Міністерка з питань бізнесу та мінеральних ресурсів Гренландії Наая Натанеельсен попередила, що компанії з США та Європи повинні поспішити з інвестиціями в острів, інакше владі доведеться шукати допомоги в розробці своїх корисних копалин в інших країнах – зокрема, в Китаї.
Про це вона сказала у коментарі Financial Times, пише "Європейська правда".
Натанеельсен заявила, що Гренландія хоче розвивати власний бізнес-сектор та диверсифікувати його, а для цього потрібні зовнішні інвестиції.
Коли її запитали про співпрацю з Китаєм, вона відповіла, що якщо США та ЄС не будуть співпрацювати із Гренландією – вона шукатиме альтернативи.
"Ми дійсно хочемо співпрацювати з європейськими та американськими партнерами. Але якщо вони не з’являться – доведеться шукати альтернативу", – сказала міністерка.
За словами Натанеельсен, чинний меморандум про співпрацю у сфері корисних копалин між Гренландією та США – підписаний ще за першого президентського терміну Дональда Трампа – добігає кінця. Вона зазначила, що під час адміністрації Джо Байдена Гренландія безуспішно намагалася поновити угоду.
Також вона звернула й увагу на погрози Трампа щодо контролю над Гренландією. За її словами – це "неповага та поганий тон".
Попри риторику Трампа, китайський інтерес до гірничодобувної галузі Гренландії залишається низьким: наразі лише дві китайські компанії мають міноритарні частки у проєктах, що не ведуть розробку.
Міністерка припустила, що китайські інвестори можуть стримуватися, аби "не спровокувати нічого".
Натанеельсен наголосила, що новий уряд у Нуку "передусім прагне розвитку для Гренландії та гренландців" і надає перевагу співпраці з "союзниками та однодумцями".
"Ми намагаємося зрозуміти, яким є новий світовий порядок. У цьому контексті китайські інвестиції, звісно, є проблематичними, але так само – певною мірою – і американські. Бо що стоїть за цими [американськими] інвестиціями?", – зауважила вона.
Натанеельсен додала, що ЄС – це "гарний партнер" для Гренландії, оскільки має дефіцит мінералів і водночас дотримується екологічних стандартів.
Наприкінці квітня делегація з представників приватного сектора США, яку очолив колишній посадовець адміністрації Дональда Трампа – Дрю Горн, відвідала Гренландію з метою вивчення інвестиційних можливостей у природні ресурси острова.
22 травня писали, що Гренландія видала 30-річну ліцензію на видобуток корисних копалин дансько-французькій гірничодобувній компанії, яка хоче видобувати місячну породу, що може стати екологічною альтернативою у виробництві алюмінію.
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