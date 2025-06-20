Президент Латвії вірить, що НАТО схвалить більші оборонні витрати попри протиріччя

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив упевненість, що НАТО погодиться на вищі цілі щодо витрат на оборону на саміті в Гаазі, незважаючи на заперечення Іспанії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю агентству Reuters.

Рінкевичс заявив, що розуміє, чому розташованим далеко від Росії країнам НАТО може бути важче пояснити виборцям необхідність витрачати більше на оборону.

"Я сподіваюся, що в Мадриді розуміють, що це критичний момент для Альянсу, як з погляду (збільшення. – Ред.) його оборонних можливостей, так і з погляду трансатлантичних відносин. Я думаю, що у них немає великого вибору", – додав він.

Латвійський президент вказав, що зростання оборонних витрат покликане "уникнути найгіршого сценарію, коли пізніше доведеться витратити набагато більше".

"Поки Росія застрягла в Україні, ймовірність прямого військового нападу не дуже висока. Але ситуація може змінитися дуже швидко, якщо розвиток подій в Україні змусить російське керівництво повірити, що НАТО слабкий, що Україна переможена, що НАТО розділений", – зазначив Рінкевичс.

Іспанія цього тижня публічно виступила проти плану Альянсу збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки – до 1,5% ВВП.

У четвер прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес надіслав листа генеральному секретареві НАТО Марку Рютте з проханням розглянути "гнучкішу формулу" оборонних витрат.

Така позиція Мадрида викликала обурення інших членів НАТО, які побоюються, що це може зірвати компроміс, покликаний задовольнити президента США Дональда Трампа.

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