ЗМІ: у НАТО шукають спосіб обійти вето Іспанії на збільшення військових витрат

Постійні представники країн Північноатлантичного Альянсу у пʼятницю терміново зустрілись, аби обговорити блокування Іспанією домовленості про збільшення витрат на оборону.

Про це стало відомо агентству AFP, передає "Європейська правда".

Посли НАТО провели переговори у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в п'ятницю, де обговорили позицію Мадрида щодо оборонних витрат, але розійшлися, не досягнувши угоди, розповіли джерела AFP.

Кілька дипломатів заявили агентству, що переговори можуть тривати протягом вихідних, аби до початку саміту НАТО у вівторок держави-члени знайшли компроміс.

"Поки що немає ясності", – констатував один дипломат у розмові з AFP.

Іспанія цього тижня публічно виступила проти плану Альянсу збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки – до 1,5% ВВП.

У четвер прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес надіслав листа генеральному секретареві НАТО Марку Рютте з проханням розглянути "гнучкішу формулу" оборонних витрат.

Така позиція Мадрида викликала обурення інших членів НАТО, які побоюються, що це може зірвати компроміс, покликаний задовольнити президента США Дональда Трампа.

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