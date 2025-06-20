Президент Латвии верит, что НАТО одобрит увеличение оборонных расходов

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил уверенность, что НАТО согласится на более высокие цели по расходам на оборону на саммите в Гааге, несмотря на возражения Испании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

Ринкевичс заявил, что понимает, почему странам НАТО, расположенным далеко от России, может быть труднее объяснить избирателям необходимость тратить больше на оборону.

"Я надеюсь, что в Мадриде понимают, что это критический момент для Альянса, как с точки зрения (увеличения. – Ред.) его оборонных возможностей, так и с точки зрения трансатлантических отношений. Я думаю, что у них нет большого выбора", – добавил он.

Латвийский президент указал, что рост оборонных расходов призван "избежать худшего сценария, когда позже придется потратить гораздо больше".

"Пока Россия застряла в Украине, вероятность прямого военного нападения не очень высока. Но ситуация может измениться очень быстро, если развитие событий в Украине заставит российское руководство поверить, что НАТО слаб, что Украина побеждена, что НАТО разделен", – отметил Ринкевичс.

Испания на этой неделе публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы – до 1,5% ВВП.

В четверг премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой рассмотреть "более гибкую формулу" оборонных расходов.

Такая позиция Мадрида вызвала возмущение других членов НАТО, которые опасаются, что это может сорвать компромисс, призванный удовлетворить президента США Дональда Трампа.

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