Прем'єр Іспанії назвав "нерозумною" пропозицію НАТО збільшити витрати на оборону

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відкинув пропозицію НАТО щодо збільшення витрат на оборону, назвавши її "нерозумною" і "контрпродуктивною".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі очільника уряду Іспанії до генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який наводить The Guardian.

Санчес заявив, що не прагне ускладнити саміт НАТО, який відбудеться наступного тижня в Гаазі, але хоче, щоб була "більш гнучка формула", яка зробила б цю мету факультативною або дозволила б Іспанії відмовитися від її виконання.

У листі до Рютте Санчес поставив під сумнів можливі наслідки такого підвищення, заявивши, що це буде несумісно з соціальною державою Іспанії та її баченням світу.

"Зобов'язання досягти 5% не тільки буде нерозумним, але й контрпродуктивним, оскільки це віддалить Іспанію від оптимального рівня витрат і перешкодить поточним зусиллям ЄС щодо зміцнення своєї системи безпеки та оборони", – наголосив він.

За словами іспанського прем’єра, кожен уряд "має законне право вирішувати, чи готовий він піти на такі жертви".

"Як суверенний союзник, ми вирішили цього не робити", – додав Санчес.

Наразі Іспанія значно відстає від інших західних країн, виділяючи на оборонні витрати лише близько 1,3% ВВП, що значно нижче за поточну мету НАТО у 2%. Вона запропонувала мету у 2,1%.

Раніше іспанська міністерка оборони Маргарити Роблес заявляла, що Іспанія дотримується свого плану щодо видатків на оборону в розмірі 2% ВВП. При цьому вона зазначала, що Іспанія не буде ветувати рішення НАТО про підвищення цільового рівня витрат на оборону під час саміту в Гаазі.

Однак напередодні стало відомо, що Іспанія докладе зусиль, щоб заблокувати план Рютте на саміті в Гаазі.

Тим часом міністр оборони США Піт Гегсет впевнений, що члени НАТО підтримають вимогу американського президента Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП.

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