ЗМІ: Ізраїль очікує твердості від європейців на зустрічі з Іраном в Женеві

Ізраїль сподівається, що європейські дипломати, які нині проводять зустріч з представниками Ірану в Женеві, займуть жорстку позицію щодо Тегерана та вимагатимуть повного згортання ядерної програми Ірану.

Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на анонімне дипломатичне джерело в Ізраїлі, пише "Європейська правда".

Співрозмовник наголосив, що Ізраїль не бере участі в цій зустрічі, але висловив сподівання своєї держави.

"Ми очікуємо, що міністри закордонних справ європейських країн займуть тверду позицію щодо Ірану: вимагатимуть повної ліквідації його ядерної програми, роззброєння у сфері балістичних ракет, а також припинення регіональної терористичної діяльності та активної підтримки терористичних проксі-структур", – заявив він.

У переговорах щодо іранської ядерної програми в Женеві беруть участь міністри закордонних справ Франції, Британії та Німеччини і глава дипломатії ЄС. З боку Ірану – міністр закордонних справ країни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав два тижні на прийняття рішення про те, чи приєднаються США до ізраїльських атак на Іран.

Європейські лідери сподіваються, що ескалації вдасться уникнути, якщо до того часу буде знайдено дипломатичне рішення. Президент Франції Емманюель Макрон розкрив деталі пропозиції з чотирьох пунктів, яку висунуть Ірану в Женеві.