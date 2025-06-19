Трамп дав Ірану "два тижні"

Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через два тижні, а до того часу прагне вирішити питання його ядерної програми шляхом переговорів.

Про це на брифінгу в четвер заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда".

На брифінгу Левітт зацитувала заяву президента США, яку він вирішив зробити у звʼязку з численними повідомленнями про можливий американський удар по Ірану.

"З огляду на те, що існує значна ймовірність переговорів з Іраном у найближчому майбутньому, я ухвалю рішення про участь у них протягом наступних двох тижнів", – процитувала Трампа речниця Білого дому.

Вона наголосила, що головними цілями США у переговорах з Іраном є гарантування того, що він не збагачуватиме уран і не створить ядерної зброї.

Публічно Трамп залишив відкритим питання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях.

ЗМІ раніше дізнались, що спецпосланник президента США Стівен Віткофф та іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі кілька разів розмовляли телефоном після початку ізраїльських ударів по Ірану.