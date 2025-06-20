СМИ: Израиль ожидает твердости от европейцев на встрече с Ираном в Женеве

Израиль надеется, что европейские дипломаты, которые сейчас проводят встречу с представителями Ирана в Женеве, займут жесткую позицию в отношении Тегерана и будут требовать полного свертывания ядерной программы Ирана.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на анонимный дипломатический источник в Израиле, пишет "Европейская правда".

Собеседник подчеркнул, что Израиль не участвует в этой встрече, но выразил надежду своего государства.

"Мы ожидаем, что министры иностранных дел европейских стран займут твердую позицию в отношении Ирана: будут требовать полной ликвидации его ядерной программы, разоружения в сфере баллистических ракет, а также прекращения региональной террористической деятельности и активной поддержки террористических прокси-структур", – заявил он.

В переговорах по иранской ядерной программе в Женеве участвуют министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии и глава дипломатии ЕС. Со стороны Ирана – министр иностранных дел страны.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал две недели на принятие решения о том, присоединятся ли США к израильским атакам на Иран.

Европейские лидеры надеются, что эскалации удастся избежать, если к тому времени будет найдено дипломатическое решение. Президент Франции Эмманюэль Макрон раскрыл детали предложения из четырех пунктов, которое будет выдвинуто Ирану в Женеве.