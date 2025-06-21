У Фінляндії затримали чоловіка за незаконний перетин кордону з Росією

Прикордонники Фінляндії затримали чоловіка за підозрою в незаконному перетині державного кордону в районі Паріккала.

Про це повідомила Прикордонна служба країни, передає фінський суспільний мовник Yle, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в п’ятницю, 20 червня, поблизу населеного пункту Піткяпох’я. Система технічного спостереження виявила порушника, після чого прикордонний патруль оперативно затримав його.

З’ясувалося, що чоловік перетнув кордон спочатку в бік Росії, а потім повернувся назад до Фінляндії.

Прикордонники південно-східної частини Фінляндії вже зв’язалися зі своїми колегами в районі Виборга для уточнення обставин. Триває попереднє розслідування. Інших подробиць наразі не розголошують.

Нещодавно у Фінляндії відбувся схожий інцидент. Увечері у вівторок, 17 червня, прикордонна служба східної провінції Фінляндії – Північної Карелії – затримала іноземця, якого підозрюють у незаконному перетині державного кордону з Росії до Фінляндії.

Фінляндія з кінця минулого року закрила пункти пропуску на кордоні з Росією через штучний міграційний тиск, а також дозволила прикордонникам блокувати шукачів притулку з цієї країни.

У січні 2025 року прикордонна служба Південно-Східної частини Фінляндії виявила факт перетину кордону в районі Кархусуо в Іматрі. Тоді стало відомо, що неповнолітній порушник кордону станом на початок лютого все ще перебував у Росії.