Фінляндія затримала іноземця за підозрою в незаконному перетині кордону з Росії

Увечері у вівторок, 17 червня, прикордонна служба східної провінції Фінляндії – Північної Карелії – затримала іноземця, якого підозрюють у незаконному перетині державного кордону з Росії до Фінляндії.

Про це пише суспільний мовник Yle, передає "Європейська правда".

Як пише фінський суспільний мовник, патруль прикордонників затримав іноземця 17 червня в районі Веліваара, міста Кітее, поблизу кордону.

Затриманий подав заявку на надання притулку у Фінляндії.

Прикордонна служба розпочала попереднє розслідування щодо можливого порушення кордону.

У зв’язку з інцидентом заступник прикордонного представника Північної Карелії зв’язався з прикордонним представником російського району Суоярві.

Фінляндія з кінця минулого року закрила пункти пропуску на кордоні з Росією через штучний міграційний тиск, а також дозволила прикордонникам блокувати шукачів притулку з цієї країни.

У вересні 2024 року група фінських школярів під час екскурсії без дозволу перетнула російський кордон.

Офіцери фінської прикордонної служби помітили несанкціонованих мандрівників у прикордонній зоні Сімпеле і затримали їх.

А в січні 2025 року прикордонна служба Південно-Східної частини Фінляндії виявила факт перетину кордону в районі Кархусуо в Іматрі. Тоді стало відомо, що неповнолітній порушник кордону станом на початок лютого все ще перебував у Росії.