В Финляндии задержали мужчину за незаконное пересечение границы с Россией

Пограничники Финляндии задержали мужчину по подозрению в незаконном пересечении государственной границы в районе Париккала.

Об этом сообщила Пограничная служба страны, передает финский общественный вещатель Yle, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в пятницу, 20 июня, вблизи населенного пункта Питкяпохья. Система технического наблюдения обнаружила нарушителя, после чего пограничный патруль оперативно задержал его.

Выяснилось, что мужчина пересек границу сначала в сторону России, а затем вернулся обратно в Финляндию.

Пограничники юго-восточной части Финляндии уже связались со своими коллегами в районе Выборга для уточнения обстоятельств. Продолжается предварительное расследование. Других подробностей пока не разглашают.

Недавно в Финляндии произошел похожий инцидент. Вечером во вторник, 17 июня, пограничная служба восточной провинции Финляндии – Северной Карелии – задержала иностранца, которого подозревают в незаконном пересечении государственной границы из России в Финляндию.

Финляндия с конца прошлого года закрыла пункты пропуска на границе с Россией из-за искусственного миграционного давления, а также разрешила пограничникам блокировать искателей убежища из этой страны.

В январе 2025 года пограничная служба Юго-Восточной части Финляндии обнаружила факт пересечения границы в районе Кархусуо в Иматри. Тогда стало известно, что несовершеннолетний нарушитель границы по состоянию на начало февраля все еще находился в России.