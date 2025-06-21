Макрон заявив про прискорення "ядерних переговорів" з Іраном

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про намір прискорити переговори з Іраном щодо його ядерної програми після телефонної розмови з президентом Ісламської республіки Масудом Пезешкіаном.

Про це Макрон написав у соцмережі Х у суботу, повідомляє "Європейська правда".

Лідер Франції повідомив, що у розмові з Пезешкіаном він повторив вимогу до Ірану звільнити громадян Франції Сесіль Колер і Жак Парі.

"Їхнє нелюдське утримання є несправедливим. Я чекаю на їхнє повернення до Франції" – написав Макрон у соцмережі.

Він також наголосив, що Іран ніколи не повинен мати ядерну зброю, та повинен надати всі гарантії, що його наміри є мирними.

Макрон додав, що бачить можливість уникнути ескалації. Для цього, за його словами, Франція разом із європейськими партнерами пришвидшить переговори з Іраном, які вже тривають.

"Я переконаний, що існує шлях для виходу з війни та уникнення ще більших небезпек. Для цього ми прискоримо переговори, розпочаті Францією та її європейськими партнерами з Іраном", – заявив французький лідер.

Нагадаємо, 20 червня на переговорах з Іраном у Женеві глави МЗС Франції, Британії та Німеччини закликали Тегеран до якнайшвидшого відновлення переговорів зі США щодо ядерної програми.

Іран натомість заявив, що повернеться до "дипломатичних заходів" щодо своєї ядерної програми тільки після припинення ударів з боку Ізраїлю.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав "два тижні" на прийняття рішення про те, чи приєднаються США до ізраїльських атак на Іран.