Макрон заявил об ускорении "ядерных переговоров" с Ираном

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о намерении ускорить переговоры с Ираном по его ядерной программе после телефонного разговора с президентом Исламской республики Масудом Пезешкианом.

Об этом Макрон написал в соцсети Х в субботу, сообщает "Европейская правда".

Лидер Франции сообщил, что в разговоре с Пезешкианом он повторил требование к Ирану освободить граждан Франции Сесиль Колер и Жака Пари.

"Их бесчеловечное содержание несправедливо. Я жду их возвращения во Францию", – написал Макрон в соцсети.

Он также подчеркнул, что Иран никогда не должен иметь ядерное оружие и должен предоставить все гарантии, что его намерения мирные.

Макрон добавил, что видит возможность избежать эскалации. Для этого, по его словам, Франция вместе с европейскими партнерами ускорит переговоры с Ираном, которые уже продолжаются.

"Я убежден, что существует путь для выхода из войны и избежания еще больших опасностей. Для этого мы ускорим переговоры, начатые Францией и ее европейскими партнерами с Ираном", – заявил французский лидер.

Напомним, 20 июня на переговорах с Ираном в Женеве главы МИД Франции, Великобритании и Германии призвали Тегеран к скорейшему возобновлению переговоров с США по ядерной программе.

Иран в свою очередь заявил, что вернется к "дипломатическим мерам" в отношении своей ядерной программы только после прекращения ударов со стороны Израиля.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал "две недели" на принятие решения о том, присоединятся ли США к израильским атакам на Иран.