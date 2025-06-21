У Німеччині попереджають про початок хвилі інтенсивної спеки

Цими вихідними температура повітря у Німеччині може сягнути 37 градусів за Цельсієм.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство DPA.

Як повідомляє національна метеорологічна служба DWD, країну чекає коротка, але інтенсивна хвиля тепла, що припаде на дні літнього сонцестояння.

У суботу, коли офіційно починається астрономічне літо, в західній частині країни температура може досягати 33 градусів. Уздовж узбережжя очікується легкий бриз, який трохи пом’якшить відчуття спеки.

Найвищу температуру прогнозують на неділю: на південному заході країни стовпчики термометрів можуть піднятися до 37 градусів. Водночас у більшості регіонів очікується від 31 до 35 градусів.

Абсолютний температурний рекорд, зафіксований DWD, становить 41,2 градуса (липень 2019 року). Найвища температура, яку спостерігали в червні, – 39,6 градуса – також була зафіксована того ж року.

За даними синоптиків, уже в неділю ввечері на заході та північному заході країни очікуються сильні зливи та грози, які принесуть тимчасове зниження температури. Нічна негода пошириться на східні та південно-східні регіони.

Раніше повідомляли, що кількість днів з аномальною спекою в Німеччині зросла вдвічі через зміну клімату.

Цьогоріч Європа пережила найтепліший березень з моменту початку спостережень.